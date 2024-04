Mareamico, 235 studenti ripuliscono la spiaggia di Maddalusa. Rimossi 22 copertoni insabbiati

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-21

Mareamico, in collaborazione con l'Istituto tecnico commerciale Leonardo Sciascia, ha messo a disposizione ben 235 studenti e la ditta BRG dei fratelli Brucculeri, che ha fornito un mezzo gommato, ha potuto realizzare la più grossa operazione ambientalista degli ultimi anni.

Dalla spiaggia di Maddalusa sono stati prelevati ben 22 copertoni insabbiati da anni, diversi rifiuti ingombrati e 100 sacchi di plastiche varie.

Soddisfazioni per l'associazione soprattutto per il coinvolgimento di centinaia di studenti che "armati" di buona volontà hanno messo in opera una grande operazione ambientalista.