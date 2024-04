Successo di partecipazione per l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente”. Privati e Associazioni insieme bonificano area

del 2024-04-21

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano con la Delibera di Giunta n. 82 del 17/04/2024 ha concesso il Patrocinio gratuito all’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” volta alla trasmissione della cultura ambientale ed al coinvolgimento delle giovani generazioni. L’evento è stato voluto da McDonald’s Castelvetrano che, di concerto con l’Amministrazione, ha individuato la via Rosario Livatino per un massiccio intervento di bonifica dell’area circostante. La Sager, già preallertata, si occuperà del recupero del materiale opportunamente differenziato.

"Il 21 Aprile è stata la Giornata della Terra - ha dichiarato l'Assessore Manuzza - e non potevano mancare le associazioni che in tal senso si spendono per il territorio: Plastic Free, Legambiente, Avo, Rotary Club, Inner Whell Selinunte Cave di Cusa, Interact Club e semplici volontari che si sono spontaneamente aggregati a cui vanno i ringraziamenti dell’Amministrazione".

Sul posto il Vice Sindaco Filippo Foscari, l’Assessore Antonino Manuzza e l’avvocato Patrick Cirrincione in veste di Presidente del Rotary Club.