Folgore, una salvezza conquistata con sudore e sacrificio. Il Castellammare ha provato a rovinare la festa

di: Redazione - del 2024-04-21

Un finale thrilling i rossoneri lo avevano vissuto otto giorni fa in quel di Terrasini acciuffando al 94esimo un pareggio fondamentale con la rete di Giuseppe Santangelo, oggi contro il Castellammare forse la paura di vincerla ed una stanchezza mentale ha fatto si che al minuto 88 gli ospiti trovano un pareggio che poteva portare i ragazzi a giocarsi il tutto per tutto domenica prossima a Fulgatore ma il concomitante pareggio del Misilmeri in casa dell'Aspra porta a 13 i punti di vantaggio dal penultimo posto e ne deriva che in caso di arrivo anche a 10 di vantaggio i rossoneri eventualmente quint'ultimi non faranno i playout.

Il primo goal di Gancitano con la maglia rossonera è di quelli che pesano come un macigno sulla rincorsa verso la salvezza.

Un pareggio che alla fine giunge in un finale meno atteso con il Castellammare che non ha regalato nulla e si è giocato la gara a viso aperto. L'ex Mione in panchina ha tentato di far lo sgarbo alla Folgore ma non ha fatto i conti con la classifica che adesso sorride ai rossoneri che possono gridare: "Siamo salvi".