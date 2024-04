Caserma dei carabinieri a Marinella, nuovo passo avanti. Il locale ospiterà anche la Guardia Medica

di: Redazione - del 2024-04-19

Un nuovo passo avanti è stato fatto per far riprendere i lavori, interrotti qualche anno fa, nella ex stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte che diventerà la nuova caserma dei Carabinieri. L'obiettivo è quello di concedere parte dell'immobile alla Guardia Medica.

Ieri il sindaco di Castelvetrano, attraverso una nota sui social, ha riportato l'importante incontro avvenuto proprio nella ex stazione ferroviaria di Marinella alla presenza di tecnici di RFI e comunale e del capitano della Caserma dei Carabinieri di Castelvetrano:

"In data odierna, insieme al capitano dei carabinieri della stazione di Castelvetrano, i tecnici di RFI ed i tecnici comunali, sono stato presente al sopralluogo presso i locali dell’ex stazione ferroviaria di Selinunte.

Nei giorni scorsi la giunta comunale aveva deliberato la convenzione ed il comodato con RFI che in maniera gratuita riportera’ alla disponibilità pubblica tutta l’area parcheggio e le strutture che vi insistono di proprietà di RFI.

Nella struttura principale sorgerà una stazione dei carabinieri (progetto di altre amministrazioni, arenatosi per contestazioni e contenziosi vari) presidio di legalità e di sicurezza per quanti vi abitano e per tutti i turisti che sono attratti dal parco archeologico, dalla borgata selinuntina e dal mare.

E’ indirizzo di questa amministrazione potervi alloggiare anche la guardia medica (abbiamo informato de visu l’attuale commissario dell’ASP, Dottor Ferdinando Croce), un ufficio informazioni turistiche ed altre attività utili per il territorio.

Un obiettivo importantissimo per la nostra comunità che è stato colto dopo anni di lavoro di questa Amministrazione e di interlocuzioni che hanno evitato il preteso pagamento di elevati crediti arretrati.

Un sito oggetto negli anni di canoni di locazione significativi adesso in maniera gratuita ritorna nella disponibilità pubblica".