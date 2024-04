Ismaele La Vardera e Cateno De Luca a Castelvetrano a sostenere il candidato Salvatore Ficili

di: Redazione - del 2024-04-19

Due volti noti della politica siciliana a sostegno della candidatura a sindaco di Castelvetrano dell'avvocato Salvatore Ficili, Ismaele La Vardera e Cateno De Luca. Con nota stampa Sud chiama Nord e Castelvetrano Semplice, le liste che sosterranno Ficili hanno anticipato le visite che riceverà il candidato nei prossimi giorni.

"Cateno De Luca a Castelvetrano per sostenere il candidato a sindaco Avv. Salvatore Ficili (sostenuto dalle liste “Libertà” e “Castelvetrano semplice”) e la presentazione della sua lista per le prossime Elezioni Europee. I cittadini potranno incontrarlo presso la sede del comitato di Via Palestro 4, dalle ore 18 di martedì 23 aprile.

Arriva a Castelvetrano l’onorevole Ismaele La Vardera capogruppo al Parlamento siciliano di Sud Chiama Nord, e vicepresidente della commissione antimafia. Oggi candidato al Parlamento europeo nella lista “Libertà”. A Castelvetrano approderà alla sede del Partito Sud chiama Nord in via Palestro a

sostegno della candidatura a sindaco dell’avvocato Salvatore Ficili con il quale viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda".