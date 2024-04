Amministrative 2024, questa in diretta dalle 21:00 l'avvocato Giovanni Lentini candidato sindaco annuncerà due assessori designati

di: Redazione - del 2024-04-22

Si avvicinano le Amministrative 2024, e questa in diretta nello studio di CNews, l'avvocato Giovanni Lentini candidato sindaco alle prossime elezioni del weekend 8-9 giugno 2024 annuncerà anche due assessori designati.

L'avvocato Lentini supportato dalle liste civiche Castelvetrano Rinasce, Cittadini in Democrazia e Castelvetrano Civica e dai partiti Fratelli d'Italia, Forza Italia, MPA e Prima l'Italia Lega interverrà in diretta dalle ore 21.

In studio anche due designati Assessori l'ingegnere Mariano Palermo, già dirigente del Comune di Castelvetrano ed ex responsabile del PRUST per la provincia di Trapani ed il dott. Antonio Barresi, direttore degli uffici amministrativi della Corte di Giustizia Tributaria di Palermo.