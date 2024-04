Giusy Spagnolo si candida a Sindaco a Salemi: “Lavoreremo per crescere. Nuove sinergie per ‘andare avanti’”

del 2024-04-26

Giusy Spagnolo è candidata a Sindaco di Salemi. In una nota stampa diramata dall'ufficio stampa si legge che "La candidatura a Sindaco di Salemi di Giusy Spagnolo è stata condivisa da un gruppo che ha sollecitato il dialogo politico nell’interesse della città. Ascolto, impegno, responsabilità e tempo di silenzio sono le parole che sintetizzano i valori ritenuti fondamentali per un’azione efficace nel territorio come esempio di equilibrio e di fermezza. Verrà data alla città l’opportunità di nuove sinergie capaci di intraprendere un significativo passo per “andare avanti”. Non in solitudine, ma insieme, dove la massima unità d’intenti e collaborazione saranno il desiderio di indicare, con forza, una via attraverso un viaggio in un periodo storico di grandi incertezze, necessità e preoccupazioni. Tutto questo impone una grande collaborazione nel rispetto delle diverse sensibilità, dei partiti e delle forze civiche per produrre fatti utili alle nostre comunità".

"Pari dignità per tutti, con l’obiettivo di coordinare politiche di area vasta e riflettere assieme su criticità da risolvere e opportunità da cogliere; valorizzazione della squadra sia nella collegialità, sia nel rispetto alle specifiche deleghe; grande impegno nel portare a termine tutte le opere che sono in campo e le nuove che dovranno nascere in beneficio dei cittadini e della città.

Nell’ufficializzare la candidatura, a mezzo di questo comunicato, ringraziamo coloro che hanno incoraggiato questa nuova sfida e siamo sicuri che lavoreremo per crescere, ascoltando. L’unico modo per produrre “buone cose”".