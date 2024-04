Salemi, intervennero per evitare un suicidio con una esplosione. Encomi per polizia municipale, carabinieri e vigili del fuoco

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-26

Il loro intervento salvò un uomo che, in preda alla disperazione, voleva togliersi la vita incendiando la propria abitazione piena di bombole a gas ed evitò conseguenze disastrose per la città di Salemi. L'Amministrazione e il consiglio comunale della cittadina trapanese hanno così deciso di ringraziare donne e uomini della polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti il 20 dicembre del 2023, conferendo loro un encomio solenne "per l'abnegazione e lo spirito di servizio dimostrati nella circostanza a tutela di tutta la collettività".

Sette gli encomi conferiti nel corso di una cerimonia che si è tenuta nei locali del castello normanno-svevo di Salemi. I riconoscimenti sono andati agli ispettori di polizia municipale Paoletta Petralia (Comandante pro tempore) e Peter Leo Cardillo, all'appuntato scelto dei carabinieri Alessandro Geraci, al maresciallo dei carabinieri Enzo Lo Sciuto, al maresciallo maggiore Aniello Camardella, Comandante della Stazione dei carabinieri di Salemi, al Distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Salemi e al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani.

"Riconoscimenti doverosi per chi ha dimostrato un altissimo livello di professionalità - è il pensiero dell'Amministrazione e del consiglio comunale di Salemi -. Siamo grati al lavoro delle donne e degli uomini della polizia municipale, dei carabinieri, così come delle altre forze dell'ordine, e dei vigili del fuoco che con il loro impegno quotidiano garantiscono sicurezza alla nostra comunità".