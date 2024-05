Il lettore scrive: "Bene confiscato sempre più abbandonato"

di: Redazione - del 2024-05-02

Riceviamo e pubblichiamo le segnalazioni di alcuni nostri lettori che attraverso l'ausilio di immagini evidenziano lo stato di abbandono e di pericolo rappresentato dalle paratie quasi divelte.

"E' un bene confiscato alla mafia affidato al comune di Castelvetrano che è sempre più in stato di abbandono, e si trova in via Omero".

