L'on. Ismaele La Vardera oggi in visita a Castelvetrano e Marinella di Selinunte a sostegno del candidato sindaco Ficili

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-26

Il prossimo venerdì 26 aprile 2024 l’on. Ismaele La Vardera, Vice Presidente della “Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia” presso l’Assemblea Regionale Siciliana, sarà a Castelvetrano a sostegno della candidatura a Sindaco dell’avv. Salvatore Ficili.

L’on. Ismaele La Vardera si recherà alle 15.00 presso il comitato elettorale di via Palestro 4, quindi andrà in visita allo Zoo Fattoria Carimi, da lì a Marinella di Selinunte presso il Ristorante Baraonda ed il porticciolo, per poi visitare infine il centro storico di Castelvetrano.