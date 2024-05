Santa Ninfa, CSA chiede convocazione Consiglio Comunale aperto ai sindacati per gli ex precari ancora "part-time"

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-02

La questione riguarda i lavoratori "contrattisti" che dopo anni sono stati stabilizzati ed ora hanno sì un contratto a tempo indeterminato, ma solo part-time. Situazione simile in quasi tutti i comuni siciliani dopo la tanto attesa stabilizzazione.

CSA Regioni Autonomie Locali Coordinamento Provinciale, a firma del suo rappresentante Paolo Pagoto ha chiesto ed ottenuto direttamente dal sindaco di Santa Ninfa, avv. Carlo Ferreri l'apertura ai sindacati in una seduta del Consiglio Comunale.

"CSA in data 26.04.2024 ha avanzato richiesta all’A.C. di Santa Ninfa di incrementare le ore di lavoro settimanali a tutto il personale part-time dell’Ente con lo scopo di trasformare, nel più breve tempo possibile, tutti i contratti individuali di lavoro da part-time a full-time, compatibilmente con le risorse assunzionali disponibili e con gli equilibri di bilancio.

L’A.C. di Santa Ninfa tempestivamente in data 29.04.2024 (dopo solo tre giorni) nella persona del Sindaco ha riscontrato in modo articolato ed esaustivo la Nostra richiesta dichiarando che in data 29.02.2024 con delibera n. 19 è stato approvato lo schema del DUP 2024-2026 e con la delibera n. 20 del 04.03.2024 è stato approvato lo schema di bilancio, attraverso i quali ha previsto lo stanziamento di somme per il personale al fine di iniziare il processo da Noi richiesto".