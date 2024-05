Gulotta Mobili amplia la "Proposta d'arredo" con un nuovo store della linea Creo Kitchens

di: Publiredazionale - del 2024-05-02

Inaugurato un nuovo punto vendita della linea Creo Kitchens domenica scorsa a Sciacca. Lo store si estende su una superficie di 200 metri quadrati mettendo in mostra tutte le ultime novità di Creo. Esposta la "Tablet", una cucina giovane e funzionale, dal design 100% made in Italy, caratterizzata da superfici lisce e colori di tendenza.

Viene presentato anche il modello "Smart", altamente personalizzabile per adattarsi a diversi stili e esigenze, insieme ai modelli Jey Feel e Kyra per chi predilige un design moderno e minimalista. Per gli amanti del classico, sono disponibili i modelli Contempo e Oprah.

Il nuovo negozio della famiglia Gulotta dal progetto "Proposte d'arredo", che intende rendere sempre più belle le case degli abitanti delle province di Trapani ed Agrigento.

Un vero e proprio team di esperti al servizio della clientela in grado di offrire consulenza tecnica completa, misurazioni, progettazione, trasporto, montaggio e assistenza post-vendita. È possibile prenotare un appuntamento con i consulenti di Creo Kitchens a Sciacca per iniziare a progettare la propria cucina ideale.

Il Creo store di Sciacca si trova in Via Lioni, 18 a Sciacca. Per maggiori informazioni, è possibile chiamare lo 0925 440919 seguire lo store su Facebook e Instagram tramite le pagine creostoresciacca.