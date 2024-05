"A nome loro" Musica e voci per le vittime di mafia, tanti artisti al Parco Archeologico di Selinunte il 25 maggio

di: Redazione - del 2024-05-06

Tutto pronto per la seconda edizione della rassegna "A Nome Loro - Musiche e voci per le vittime di mafia" che si terrà il prossimo 25 maggio 2024 all'interno dell'incantevole Parco Archeologico di Selinunte.

Diversi gli artisti che si susseguiranno sul palco per una maratona di musica ma anche di "forti" testimonianze dei parenti delle vittime della mafia.

"Levante, Anna Castiglia e Martina Cirri sono gli artisti che si aggiungono a una line up già composta da La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Raiz, Daniele Silvestri, Paolo Fresu, Donatella Rettore, Arisa, Simona Molinari, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Gianluca Petrella, Shorty, Modena City Ramblers insieme al Coro Do Re Mi dei bambini della scuola "Giuseppe Di Matteo" di Castelvetrano, Mauro Ermanno Giovanardi dei La Crus, Andrea Satta dei Têtes de Bois, Angelo Sicurella, Bonnot, Giuseppe Anastasi, Franca Masu, Silvia Mezzanotte e Mario Lavezzi". Come riporta Ansa.it