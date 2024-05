Avviati i lavori di ripristino della rete idrica sulla SP 81 zona Bresciana

di: Redazione - del 2024-05-02

Nei mesi scorsi alla nostra redazione sono pervenute diverse segnalazioni di automobilisti ma anche di proprietari dei terreni che riguardavano le consistenti e copiose perdite d'acqua lungo la strada provinciale 81, arteria che collega Castelvetrano con Triscina e con Campobello di Mazara.

Proprio oggi riceviamo le immagini dell'avvio dei lavori per il ripristino della rete idrica che consentirà di non sprecare tutta quella quantità di acqua avvenuta nei mesi scorsi in quella strada.