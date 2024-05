Concessione a titolo gratuito di terreni in c.da Latomie e Strasatto. Scadenza del bando il 31 maggio

di: Redazione - del 2024-05-03

Bando pubblico per l’assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito, per finalità sociali, dei beni immobili, costituiti da terreni, ubicati in Castelvetrano (TP), Contrada Latomie ed in Contrada Strasatto

Allegati

Tali beni identificati catastalmente al foglio di mappa n. 115, particelle nn. 124, 196, 243, 323, 324, 325,326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio del Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ii.

I beni relativi al viale Autonomia Siciliana catastalmente al foglio di mappa n. 70, particelle nn. 603 e 709, confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio del Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ii.

I soggetti interessati potranno prendere visione degli immobili mediante sopralluogo, previa richiesta da effettuarsi non oltre 7 giorni prima dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza di partecipazione, da inoltrare al Responsabile della Direzione I all’indirizzo e-mail: [email protected]