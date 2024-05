"Una Castelvetrano sempre più inclusiva", protocollo d'intesa Comune ed ASD Circolo Tennis

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-03

Dopo la sottoscrizione dell’odierno protocollo d’intesa, le strutture già oggetto di concessione, potranno essere utilizzate da parte dell’“Asd CT Mazara”, compatibilmente con i programmi del “Progetto Omar”, per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per lo svolgimento

delle attività della F.I.T.P. in favore dei giovani “normodotati” e diversamente abili.

L’Associazione si obbliga a consentire la frequenza gratuita, nelle ore e nei giorni stabiliti, dei soggetti diversamente abili e dei giovani appartenenti alle fasce sociali più deboli.

“Questa Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Alfano – continua a dare impulso alla pratica dello sport, quale veicolo di conoscenza, solidarietà e crescita culturale, attraverso la pratica di discipline che possano rivolgersi, con l’odierna sottoscrizione in particolar modo, all’integrazione delle fasce più deboli della comunità, con particolare riguardo ai soggetti diversamente abili, sia sotto il profilo

fisico che intellettivo”.

L’ Amministrazione Comunale ha proposto al Comitato Regionale Siciliano della Federazione Italiana Tennis e Padel, da anni operante a supporto delle associazioni che si occupano dei giovani di età compresa tra i 4 ed i 18 anni e, in particolar modo, di quelli portatori di handicap, di creare sulla struttura di proprietà comunale, sita in Via Piersanti Mattarella, attualmente affidata in concessione all’ASD CT Mazara, un centro strategico, nell’ambito del “Progetto Omar”, volto a convogliare i giovani di tutta l’area belicina, finalizzato a favorire le discipline promosse dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

L’ASD Circolo Tennis Mazara già accreditata presso il CRS della FITP ed il Comitato Paralimpico Italiano, adesso concederà l’utilizzo, per lo svolgimento delle attività della FITP in favore dei giovani “normodotati “ e diversamente abili, di n. 2 campi da tennis all’aperto, situati nella predetta struttura comunale di Via Piersanti Mattarella (posti in posizione sopraelevata rispetto alla strada stessa), dell’area libera circostante posta tra i predetti campi e le strutture comunali esistenti a nord, in passato sede del Comando di Polizia Municipale e della Protezione Civile, al fine di consentire l’ingresso facilitato ai ragazzi diversamente abili, nonché di n° 2 campi da padel, recentemente realizzati.

Castelvetrano sempre più INCLUSIVA.