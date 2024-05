Il lettore scrive: "Dopo ogni festivo l'inciviltà regna sovrana a Marinella"

di: Redazione - del 2024-05-06

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Giulio Lo Cascio che attraverso delle immagini fa notare quello che succede regolarmente a Marinella di Selinunte dopo il weekend o comunque dopo qualche giorno festivo.

"Vi scrivo per la vergognosa situazione in cui versa Selinunte dopo ogni festivo. E' possibile che nell'era in cui viviamo, e nonostante i servizi (localizzati solo nella zona scalo di bruca) ci siano incivili del genere? Ma soprattutto è possibile che siamo l'unico comune d Italia a non fare cassa con le multe?

Bottiglie di birra, rifiuti vari, posteggi selvaggi con tanto di cartelli (decorativi) e inciviltà regnano nei cittadini come nelle "autorità". Speriamo che chiunque vinca le elezioni possa avvicinarci alle stesse condizioni del resto dell Italia anche perché siamo noi i primi che quando andiamo negli altri paesi siamo più "svizzeri" del cioccolato!"