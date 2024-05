Tragedia alla Vini Corvo di Casteldaccia: muoiono 5 operai. Il governatore Schifani: "Dolore profondo"

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2024-05-06

L'ennesimo tragico incidente sul lavoro, questa volta a Casteldaccia presso la Cantina Vini Corvo. Sono rimasti coninvolti sette operai che stavano effettuando alcuni lavori di manutenzione ad una pompa sommersa che si trova nella rete fognaria vicino all'azienda vinicola: in cinque hanno eprso la vita.

Sarebbero rimasti intrappolati, rimanendo intossicati per le esalazioni. Quando è stato lanciato l'allarme sul psoto sono arrivate diverse ambulanze del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. Tre operai sono stati estratti subito dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Uno di loro, in condizioni disperate, è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale. Sul posto è arrivata la polizia. (Fonte GdS.it).

"È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia. A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite". Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani.