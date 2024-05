Il gioco è più diffuso al Sud? Ecco cosa ci dicono i dati

di: Luca Beni - del 2024-05-06

Nel nostro Paese il ruolo del gioco è sempre stato abbastanza solido nelle sue manifestazioni

regolamentate e legali. Sia nel passato che nel presente abbiamo infatti potuto notare la nascita di svariati concorsi, premi in denaro, così come ovviamente il proliferare dei portali come i nuovi casino aams 2024 all’interno del web e, in generale, soprattutto nel mondo online.

In particolare negli ultimi anni, anche per prevenire i fenomeni di gioco patologico e i

comportamenti ludopatici o criminali , l’Italia ha dovuto regolamentare molte strutture e portali. In tal senso, anche l’aumento delle concessionarie autorizzate (prima solo Sisal e Totocalcio, ora anche Lottomatica e Snai) serve proprio a dare un messaggio di maggiore gestione e anche attenzione rispetto a un tema che, in molti casi, rischia di diventare particolarmente delicata.

Gli italiani infatti da sempre si cimentano nel gioco ed era dunque importante non solo porre dei

limiti legislativi ma anche instradare meglio – in termini di comportamenti e atteggiamenti – le

persone, per prevenire problemi che poi avrebbero dovuto ricevere delle cure. In tutto ciò, il numero dei giocatori in Italia continua ad aumentare. Anche se, per fortuna, con le strutture proposte dallo Stato italiano come guida per un gioco responsabile.

Il numero dei giocatori in Italia

Secondo quanto spiegato dal Libro Blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quella del gioco è infatti la terza “industria” della nazione, in grado di muovere miliardi e miliardi e di rappresentare quasi il 40% del gettito erariale dello Stato. Per esempio, basti pensare come nel 2021 gli italiani abbiano speso 111 miliardi di euro nel gioco, mentre nel 2022 addirittura la cifra ha raggiunto i 136 miliardi, superando persino la spesa sanitaria (128 miliardi) e quella educativa (52 miliardi).

Un’indagine del 2018 dell’Istituto Superiore di Sanità, peraltro, ha svelato come 14 miliardi e

mezzo di italiani abbia ammesso di aver praticato il gioco almeno una volta all’anno. Si tratta di un dato importante, perché tale cifra riguarda il 36,4% dell’intera popolazione presente nel nostro Paese.

Ma qual è l’identikit del giocatore “medio” in Italia? Si tratta di una persona che di solito viene posizionata in una fascia d’età tra i 40 e i 60 anni, anche se tendenzialmente è tra i 18 e i 25 che si ha il primo approccio con il gioco.

Il gioco è più diffuso nel Sud Italia?

Secondo gli ultimi dati, nel Sud Italia il gioco trova una partecipazione maggiore rispetto ad altre regioni. In particolare, infatti, si è notato come le regioni italiane con la maggiore diffusione di questo tipo di fenomeno siano la Puglia, la Campania e il Lazio, seguite a ruota anche dalla Lombardia, la quale è la regione italiana che vanta il maggior numero di videolottery. Ma non solo: insieme alla Campania è anche primatista del nuovo numero di conti online aperti per giocare sulle piattaforme legalizzate dallo stato, quasi un milione e mezzo.

Ovviamente quello del gioco – specialmente online, poiché soprattutto negli ultimi anni c’è stata

un’evidente inversione di tendenza in tal senso – resta sempre un tema molto spinoso. Anche

perché, purtroppo, nonostante le varie regolamentazioni e lo sforzo dello Stato per regolarizzare e autorizzare quanti più portali e strutture possibili, non sempre i fattori di rischi possono essere estirpati del tutto.

Altrettanto ovviamente, i dati raccolti nelle varie ricerche di questi anni non solo riguardano una percentuale di popolazione incompleta ma non possono tenere conto di tutte le sfaccettature

personali ed eventualmente patologiche di ogni giocatore.