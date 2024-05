Grande successo dei BeatBox al Rivoli, ha presentato Carlo Massarini

di: Luigi Simanella - del 2024-05-09

Sold out per il concerto dei “The BeatBox” che si è tenuto presso il “Cineteatro Rivoli” di Mazara del Vallo, martedì 7 maggio u.s., alle ore 21,30. La direzione artistica è stata curata da Piero Indelicato.

Lo spettacolo chiamato “Magical Mystery Story Now and Then 2024 - The Beatles

Live Again” è stato presentato da Carlo Massarini, noto giornalista musicale, conduttore

televisivo e radiofonico. A sponsorizzare la band l’associazione culturale “Beatlesiani D’Italia

Associati - Beatle People Association of Italy” con sede a Brescia, in pratica il “Beatles Fan Club Italiano” ufficialmente operante dal 1992.

Sul palco, oltre a Massarini che ha condotto magistralmente l’intera serata, un gruppo di quattro ragazzi della stessa età dei “Beatles” che sono stati capaci d’emozionare il numeroso pubblico intervenuto riproducendo fedelmente i brani più famosi e utilizzando gl’identici strumenti musicali dell’epoca e i vestimenti tipici, realizzati dalla stessa sartoria, del mitico quartetto di Liverpool.

Sono stati capaci, inoltre, con la loro energia di coinvolgere ed entusiasmare tutte le persone intervenute allo show regalando momenti di pura magia nel ricordo di quei bei tempi di beatlesiana memoria. La gente ha ballato su brani tipo “Twist and Shout”, “Get Back”, “Hey Jude” per andare completamente in visibilio quando, dopo alcuni cambi d’abito inframezzati dal racconto della storia della leggendaria band e di tanti aneddoti da parte di Massarini, si sono presentati sul palco vestiti con gli stessi storici abiti da scena di “Sgt. Pepper’s”, certamente il loro album più fortunato.

Oltre ad aver girato in lungo e largo l’intera Europa, i “The BeatBox” sono stati anche ospiti della fortunata trasmissione televisiva di Canale 5, “Michelle Impossibile”, condotta da Michelle Hunziker. I ragazzi hanno anche interagito con il pubblico, per tutta la durata dello spettacolo, parlando esclusivamente in un inglese abbastanza sciolto e forbito, tale da far pensare che provenissero da Londra o, addirittura, da Liverpool.

La sorpresa è stata grande quando, alla fine del concerto, il conduttore ha presentato a uno a uno gli elementi della band: Federico Franchi (batterista- Ringo Starr), Michele Caputo (chitarrista-George Harrison), Stefano Piancastelli (chitarrista-John Lennon) e Riccardo Bagnoli (bassista, che è diventato mancino per emulare alla perfezione Paul McCartney), tutti e quattro italianissimi.

Al termine della loro performance si sono spostati nell’androne del “Rivoli”, dove si sono concessi ai loro numerosi fans per un selfie. I “The BeatBox” erano stati anche a Castelvetrano, circa dieci anni orsono e con una formazione leggermente diversa dall’attuale, per un concerto che si è tenne allora presso il locale “Teatro Selinus”. Anche Carlo Massarini era stato più recentemente a Selinunte a presentare la “Festa della Musica” presso il Parco Archeologico di Selinunte.