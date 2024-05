Una crociera offerta da Energia Italia ai propri collaboratori per festeggiare 20 anni di successi

di: Publiredazionale - del 2024-05-07

Energia Italia celebra 20 anni di successi e riparte dopo un periodo di chiusura straordinario. Energia Italia, leader nel settore della distribuzione di tecnologie per le energie rinnovabili, è lieta di annunciare il successo della crociera dedicata ai suoi valorosi collaboratori, in occasione del ventesimo anniversario dell'azienda.

Dal 25 aprile al 2 maggio, i nostri collaboratori hanno vissuto un'esperienza unica e indimenticabile, celebrando i successi passati e rinforzando il legame di appartenenza al team attraverso attività coinvolgenti e momenti di relax, visitando le affascinanti città di Roma, Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca.

Questo straordinario evento non solo ha consentito di festeggiare il passato glorioso di Energia Italia, ma anche di guardare fiduciosi al futuro. Dopo un breve periodo di chiusura per celebrare questo traguardo significativo, l'azienda ha riaperto con rinnovata energia e determinazione.

Questa crociera è stata molto più di una vacanza; è stata un'opportunità per crescere insieme come squadra e per apprezzare il valore di ciò che facciamo ogni giorno. Siamo grati di far parte di questa straordinaria famiglia aziendale e con un impegno costante per l'innovazione e la promozione dello sviluppo sostenibile, Energia Italia si prepara a affrontare le sfide future con ottimismo e fiducia.

