di: Redazione - del 2024-05-09

Nelle scorse settimane avevamo prima pubblicato le segnalazioni delle incessanti perdite di acqua nel tratto stradale sulla provinciale 81 e poi l'avvio dei lavori.

In data odierna l'aggiornamento raccolto dalla redazione come da immagine di copertina è che resterà chiusa per lavori il tratto in direzione Triscina della strada denominata "del filo" per la riparazione della rete idrica.