Il lettore scrive: "Buche da tantissimo tempo nella via Fra Giuseppe Lombardo"

2024-05-09

Ancora segnalazioni da parte dei nostri lettori riguardanti le "buche" presenti in diversi punti della città. Questa volta riceviamo e pubblichiamo, attraverso le immagini, le "buche" presenti, da diverso tempo, come ci scrive un nostro lettore, nella via Fra Giuseppe Lombardo.

