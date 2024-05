Fabrizio Ferracane protagonista in Mascaria, su Rai 1 il prossimo 23 maggio

di: Redazione - del 2024-05-10

(ph. ph. tratta dal profilo Facebook di Fabrizio Ferracane)

L'attore castelvetranese Fabrizio Ferracane sarà protagonista nel film Mascaria, tratto da una storia vera e sarà messo in onda, in prima visione tv su Rai 1 il prossimo 23 maggio, nella giornata della Legalità, 32esimo anniversario della Strage di Capaci.

Cast d'eccezione per la pellicola diretta da Isabelli Leoni e prodotta da una collaborazione tra Rai Fiction e Red Film: Manuela Ventura, Christian Roberto, Flavia Orecchio, Costantino Comito, Andrea Tidona, Gaetano Aronica e con Fortunato Cerlino.

Mascaria racconta la storia di un imprenditore siciliano, Pietro Ferrara, che stanco di essere "taglieggiato" denuncia i suoi estorsori. I mafiosi vengono arrestati e per la prima volta condannati. Pietro ha trovato il coraggio e vinto la battaglia ma la vendetta dei mafiosi non tarda ad arrivare. Rizzo, il capomafia che per anni lo aveva taglieggiato e suo vecchio amico d'infanzia, lo accusa pubblicamente di essere stato suo socio in affari. Da vittima diventa imputato.