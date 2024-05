La Fildis di Castelvetrano celebra il ruolo della donna "Madre"

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-16

La Fildis di Castelvetrano ha celebrato il ruolo della Donna Madre affrontando il tema della maternità, dell’adozione e degli affidi. "Madre, dono d'amore", evento di venerdì 10 maggio, svoltosi al teatro Selinus col patrocinio del comune di Castelvetrano, ha visto il coinvolgimento di club service, associazioni, rappresentanti dell'AVO e infermiere volontarie crocerossine.

Ha moderato l'evento la presidente Barbara Vivona e la socia Daniela Sciabbarrasi, responsabile Mondadori, ha presentato elegantemente l’autrice del libro "Abby e la luce della verità". Un video realizzato dall' arch. Eleonora Cammarata ha ripreso alcune immagini significative di madri mentre Aurora di Nilo, della Vocal Accademy, ha allietato la serata con canzoni sulla mamma.

La ricerca della verità è stato il tema del libro " Abby e la luce della verità" la cui autrice, parlando di adozione e identità, ha risposto alle domande poste sapientemente dalla vice Presidente Prof.ssa Maria Pia Parrino sui temi di adozione, identità, amicizia, amore solitudine.

Le relatrici, dott.sse Giovannella Falco, assistente sociale e Maura Cascio, psicologa, hanno illustrato la tematica dell' adozione e dell'affido, parlando dell' iter burocratico che va seguito per l'adozione, di chi è idoneo ad adottare un bambino, sia che si tratti di coppia o di persona single, dell' adozione come gesto umano di accoglienza e sostegno. Significativa é stata la testimonianza dell' assistente sociale Calandra, madre adottiva che ha sottolineato anche che sia i bambini che le famiglie adottanti sono spesso vittime di pregiudizio da parte della società .

È stato apprezzato infine un testo fortemente contemporaneo, letto e interpretato dalla socia Prof.ssa Francesca Mandina, che, evitando ogni tipo di sentimentalismo, ha calato gli spettatori in un universo delicato per riflettere sulla vita di chi viene adottato.

Sul tema si è così espressa: "L'adozione è un percorso a due vie, dare la possibilità a un adulto di diventare genitore, donare una nuova vita a un bambino a cui è stata negata. Ciò significa proteggerlo, fargli sentire la propria vicinanza, dargli la possibilità di poter accedere alla propria storia passata, storia che inizia in modo “particolare” ma che poi si trasforma in qualcosa di unico, un vero miracolo. Dobbiamo pensare alla maternità come una vocazione, che si può avere indipendentemente dal fatto di avere o non avere figli. Grandi sono le madri adottive che hanno scelto di diventare madri, superando gli sguardi e gli stereotipi di chi le ritiene ancora non proprio vere mamme".

Poi con le parole "la Madre, dono d'amore trascende la biologia e diventa generosità verso gli altri" la presidente saluta il pubblico e invita tutti a cantare la canzone "Mamma". Tutti in piedi per dire " Mamma, la mia canzone più bella sei tu".

Tutte le donne sono state omaggiate con un piccolo cadeau offerto dalla Fildis.