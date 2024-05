Amministrative 2024, Maurizio Abate è il settimo candidato sindaco ma si attende ancora l'ufficialità

di: Redazione - del 2024-05-14

Alle prossime amministrative 2024 che vedranno i candidati sindaci impegnati per la poltrona di primo cittadino si è presentato nelle ultime ore anche il settimo aspirante, è l'imprenditore castelvetranese Maurizio Abate.

Abate ha presentato tutti gli incartamenti necessari perchè venga ufficializzata la sua candidatura ed attende gli esiti del riscontro. Lo stesso Maurizio Abate, si era già candidato a sindaco nel 2017.

"Sono solo come lo sono tutti i cittadini abbandonati dalla politica. Mi candido per il bene del territorio e dei cittadini che vi abitano". Questa una breve dichiarazione rilasciata alla nostra redazione in attesa che la sua candidatura venga ratificata dagli organi preposti.

Ad appoggiare il candidato Abate sarà una sua lista civica, "Castelvetrano nel cuore - Aria nuova - Cittadini in movimento".