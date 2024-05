La consigliera Rosy Milazzo non attestò falsa dichiarazione, assolta perchè il fatto non sussiste

di: Elio Indelicato - del 2024-05-17

Assolta dal Tribunale di Marsala perché il fatto non sussiste la consigliera comunale di Castelvetrano Rosy Milazzo mentre per altri tre consiglieri arriva la messa in prova a favore della collettività.

Il capo d’imputazione che aveva dato l’avvio al procedimento penale riguardava quattro consiglieri comunali, tra cui la stessa Rosy Milazzo, difesa dall’avvocato Massimo Mattozzi (nella foto in copertina) tutti imputati del delitto di cui all’art 76 dpr 445/ 2000 483 cp perché antecedentemente alla data di costituzione del Consiglio comunale di Castelvetrano del 31 maggio del 2019, avevano attestato con autocertificazione l’assenza di cause di incompatibilità, in relazione alla presenza di un debito pregresso per mancato pagamento di tasse in particolare la Tarsu degli anni precedenti, già oggetto di ingiunzione fiscale debitamente, notificata anche se gli importi non erano superiore alle 300 euro per ognuno di essi.

La contestazione era nata da una indagine della Guardia di Finanza che aveva accertato la falsa dichiarazione. La consigliera Milazzo come detto è stata assolta completamente mentre gli altri tre consiglieri, di cui uno già si era dimesso hanno chiesto attraverso i propri legali la messa in prova, una forma di compensazione al reato commesso, proponendo in cambio una forma di attività lavorativa part -time trattandosi di reati di lieve entità.