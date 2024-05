Nel ricordo dell’ortopedico Pippo Accardi, uno dei protagonisti degli anni d’oro dell’Ospedale di CVetrano

di: Pietro Errante - del 2024-05-19

Un altro illustre castelvetranese ci ha lasciato all'età di 77 anni proprio in queste ore. Si tratta del dottor Giuseppe Accardi, ortopedico primario dell'ospedale di Castelvetrano dove svolse per tanti anni la sua professione mostrando tutto il valore della sua grande competenza professionale

Fu il fondatore del reparto di ortopedia da lui diretto e incentivato fino a diventare uno dei migliori reparti della provincia. Uomo marito e padre affettuoso, fu uno dei protagonisti degli anni "d'oro" dell'ospedale castelvetranese oggi purtroppo in fase di depauperamento con la soppressione di molti reparti. Personaggio eccellente della medicina castelvetranese fu ortopedico molto quotato ed assai professionale.

Ricordo in particolare la delicata operazione che praticò a mia madre ultranovantenne che aveva subito la frattura del femore. L'operazione riuscì benissimo e mamma con poche sedute di fisioterapia si rimise in piedi arrivando alla veneranda età di quasi 97 anni in perfetta autonomia, capace di deambulare senza neanche alcuna zoppia. Eccellente chirurgo, uomo riservato dedito al lavoro e agli affetti familiari, il dottor Giuseppe Accardi ha rappresentato una delle eccellenze della medicina castelvetranese. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 presso la chiesa madre di Castelvetrano

Alla famiglia, cui mi lega una particolare amicizia, porgo le mie più sentite condoglianze.

Pietro Errante