Gara per beneficenza organizzata dalla AS Civitas Castelvetrano: sabato 1 giugno al Paolo Marino

di: Redazione - del 2024-05-20

Sabato 1 giugno alle ore 10 allo Stadio Paolo Marino di Castelvetrano, l'Associazione Sportiva Civitas Castelvetrano organizza una gara amichevole contro Avis Castelvetrano, l'ingresso sarà gratuito ma chi vorrà potrà effettuare una donazione a scopo benefico.

Il ricavato sarà devoluto alla Casa Famiglia "Il Gabbiano", la comunità è sita in Castelvetrano Via Ignazio Torino, 4 ed è inserita nel complesso strutturale della Parrocchia Santa Lucia in Via Campobello.

Quest'anno il Torneo della Legalità non si disputerà e tornerà il prossimo anno, l'AS Civitas Castelvetrano ha ugualmente voluto organizzare una partita per beneficenza invitando l'Avis di Castelvetrano.