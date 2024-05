È venuto a mancare il dott. Pippo Accardi. Ortopedico di fama nazionale e grande amante del territorio

del 2024-05-19

È venuto a mancare l’ortopedico campobellese, per anni primario, Pippo Accardi che, per anni, si è speso per il reparto allora di eccellenza dove arrivavano pazienti da tutto il comprensorio. Negli anni novanta fece degli interventi all’anca non cementificata e venne anche agli onori delle cronache per questo tipo di intervento.

“Apprendo proprio ora - ricorda il dott. Bartolomeo Lupo - della triste notizia che il mio amico nonché il mio maestro ci ha appena lasciati. Ha fondato la nostra Ortopedia e l’ha onorata fino al 2007 quando se ne è andato in pensione lasciando a me il compito di continuare la sua opera, cosa che ho fatto fino al 2019 quando anche io mi ritiravo per godere della pensione; mi rattrista molto la sua perdita, era una brava persona tutto per la famiglia che adorava e per il lavoro.

Caro Pippo mi mancherai, mi mancheranno i tuoi insegnamenti, i tuoi rimproveri per correggere le mie monellerie per poi essere più amici di prima. Ovunque tu sia un abbraccio forte ed un abbraccio alla tua famiglia che ti ha accudito fino alla fine con amore e dedizione. Ciao Giuseppe, il tuo amico ed allievo Bartolomeo Lupo”.

I funerali si svolgeranno domani lunedì 20 maggio in Chiesa Madre a Castelvetrano.