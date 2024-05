Triscina, surfista recupera una tartaruga caretta caretta avvolta da una lenza

di: Redazione - del 2024-05-21

Esemplare di caretta caretta trovata con amo e lenza in bocca ieri sera a Triscina. Un surfista in via 19 ha ritrovato la tartaruga avvolta nella lenza ed aggrovigliata ad una pedana spiaggiata.

"L’ho trovata mentre andavo a fare surf, l’ho trasportata fino a casa a prendere il cellulare poi ho allertato i vicini che mi hanno aiutato ad accudirla fino all’arrivo dei volontario. Ho chiamato una delle volontarie dell'Oipa, Cristina Morrione e da lì l'ho portata nella via 39. L'esemplare è stato portato al centro di recupero tartarughe di Eraclea Minoa dal volontario Mirko".