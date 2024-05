Il lettore scrive: "Lavori sospesi in due strade a Triscina, polvere e detriti per i residenti"

di: Redazione - del 2024-05-22

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Vincenzo Cudia che evidenzia una situazione che riguarda la sospensione dei lavori di ultimazione della pista ciclabile a Triscina.

"Dal 1 febbraio 2024 queste strade precedentemente asfaltate, via Malaphorus e via 24 di Triscina, sono state ridotte in questo stato per la realizzazione della pista ciclabile. I lavori da tale data sono sospesi e non si conosce quando riprenderanno ne la data di ultimazione che era prevista lo scorso novembre 2023.

Le case del circondario non possono permettersi aprire le porte perché il transito delle auto provoca polvere e schizzano i detriti. I miei post sono volti a sensibilizzare i responsabili, visto che notoriamente questo è il periodo per pulire le case e trasferirsi al mare. Attendiamo operatività in tempi brevi, anche con foto finale".