Il Lettore scrive: "Una zona di via Campobello completamente infestata da pulci e zecche"

di: Redazione - del 2024-05-23

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che lancia un vero e proprio allarme per la presenza, nella zona di via Campobello, nei pressi del distributore ENI, di pulci e zecche.

"Personalmente sono stato più volte assalito dalle pulci mentre porto il cane fuori, con conseguenti allergie in tutto il corpo dovuta ai morsi. Premesso che a spese mie ho cercato di disinfestare la zona ma senza alcun risultato, vista l'estensione dell'infestazione che necessita di un intervento a largo raggio con attrezzature adeguate.

Sono anni - prosegue il cittadino - che non si vede più un intervento da parte del comune per programmare una disinfestazione adeguata. Il signor Sindaco non si è mai interessato a questa problematica, e chi ne paga le conseguenze sono gli onesti cittadini che pagano le tasse regolarmente come faccio io e che non usufruiscono di quei servizi urgenti e necessari che il primo cittadino dovrebbe garantire soprattutto per l'igiene e la salute pubblica.

L'accostamento - conclude la segnalazione - ai cittadini avviene soltanto per elemosinare il voto di preferenza, trascurando tutte le problematiche e necessari interventi urgenti come in questo caso".