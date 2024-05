Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, due castelvetranesi nel direttivo

di: Redazione - del 2024-05-26

Angelo Contrafatto eletto Presidente del Comitato Regionale FISBB Sicilia. I castelvetranesi Angelo Tigri e Tony Chiofalo nel direttivo regionale. Si è conclusa sabato 25 maggio 2024 l’assemblea elettiva FISBB Sicilia presso la sala conferenze dell’hotel San Michele di Caltanissetta che ha visto l’elezione a Presidente del Comitato Regionale di Angelo Contrafatto, di Caltagirone (CT), per il quadriennio olimpico 2025-2028.



Prima della votazione il Sig. Contrafatto, in qualità di Delegato Regionale uscente, ha presentato la relazione tecnico, morale e finanziaria sull’attività svolta nel biennio 2023-24 che è stata approvata per acclamazione da tutta l’assemblea. In seguito all’elezione del Presidente Contrafatto, sono stati eletti anche i membri del Consiglio Regionale che nei prossimi quattro anni lavoreranno al fianco dello stesso.

Gli eletti sono:

Membro paritetico della sezione Stecca-Carambola e Vice-Presidente del Comitato Regionale FISBB Sicilia: Angelo Tigri di Castelvetrano (TP);

Membro paritetico della sezione Pocket: Danilo Cirasa di Caltanissetta;

Membro paritetico della sezione Bowling: Arcangelo Priulla di Palermo:

Consiglieri Regionali in quota affiliati: Angelo Rizzo di Messina e Antonio Alessandro Chiofalo di Castelvetrano (TP).

Grande soddisfazione da parte di tutta la squadra e dal neo eletto Presidente Contrafatto, che ha ringraziato le società siciliane per la fiducia ricevuta e ha fortemente sottolineato la grande coesione ed unità di intenti da parte dei membri del nuovo Consiglio Regionale a consolidare la regione Sicilia come terra di grandi eventi sportivi.