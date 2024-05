Triscina, la Farmacia Rotolo si aggiudica con il massimo punteggio l'apertura per la stagione estiva

di: Redazione - del 2024-05-24

La Farmacia del dr. Rotolo si è aggiudicata con il massimo punteggio il diritto ad aprire la succursale della Farmacia a Triscina nella via del Mediterraneo per la prossima stagione estiva. Battuta la concorrenza di altro competitor.

Servizio indispensabile per la popolosa frazione balneare che avrà una durata per tutta l'estate fino al 30 settembre, come da autorizzazione.

Già nel 2021 la stessa Farmacia si era aggiudicata il servizio pur avendo la sede legale a Partanna perché le altre farmacie di Castelvetrano non avevano presentato richiesta per cui si rese necessario rimodulare il bando per consentire anche alle farmacie della provincia di farne richiesta.