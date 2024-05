Folgore, salta la trattativa con la cordata argentina, si lavora per un nuovo organigramma

di: Redazione - del 2024-05-28

Dalla pagina social, la società rossonera ha posto fine alle voci del possibile interesse da parte di una cordata di imprenditori argentini a far ingresso nel club. Una trattativa che ha vissuto solo qualche momento di vero interesse, solo tante chiacchiere, questo è quanto trapela da voci di corridoio. Adesso la società dovrà trovare la quadra dirigenziale per poter affrontare il prossimo campionato di Eccellenza.

Come recita la nota, "la società nei prossimi giorni si riunirà per fare il punto della situazione considerate le dimissioni del presidente avv. Giuseppe Indelicato e di conseguenza di tutto il consiglio direttivo [...] in attesa di notizie che riguarderanno la nomina del nuovo organigramma societario che dovrà affrontare il secondo consecutivo in Eccellenza dopo la meritata permanenza ottenuta sul campo".

Rafforzare l'organico dirigenziale deve essere una priorità e poi pensare all'Area tecnica. Meriterebbe la conferma mister Cavataio per quanto fatto fin dal suo ingresso. Difficilissima, invece, la riconferma del direttore generale Gianfilippo Bonanno che giorni fa dal suo profilo ha annunciato le proprie dimissioni.