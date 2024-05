Commercianti vogliono far rinascere il consorzio "Centro Commerciale Naturale"

di: Comunicato Stampa - del 2024-05-29

Prosegue l'iniziativa dei commercianti del centro storico per fare rinascere il Consorzio "Centro Commerciale Naturale", costituita oltre 10 anni fa con l'intento di attingere e sfruttare fondi europei erogati a sostegno delle attività commerciali che insistono nei comuni italiani.

In questi giorni una piccola delegazione di iscritti ha incontrato il presidente in carica Giovanni M.Denaro ed il consigliere Palmiro Zancana, al fine di programmare ed espletare le formalità per il rinnovo delle cariche e per consentire l'iscrizione di eventuali nuovi esercenti.

Bisogna precisare che il primo passo del consorzio sarà quello di sanare il debito pregresso, inerente ai diritti Camerali, che vanno dal 2014 al 2024; debito di modesta entità che con molta probabilità verrà sanato già con l'iscrizione dei nuovi soci.

L'intenzione è di proseguire e perseguire il concetto iniziale del Consorzio, cioè l'ottenimento di somme a fondo perduto, considerato priorità per cercare di donare sollievo alle attività che la crisi, nei vari settori, sta mettendo seriamente in ginocchio.

Sfogliando l'elenco iniziale dei soci si nota come più del 50% ha già abbassato le saracinesche definitivamente; questa per una mancanza tangibile di interesse, da parte delle varie amministrazioni, alla crisi economica che ha travolto il territorio Castelvetranese negli ultimi 10/15 anni.

Nei prossimi giorni, la stessa delegazione girerà per i negozi per avere un primo contatto finalizzato a stabilire la data della prima assemblea, l'iscrizione dei nuovi soci e poter eleggere il nuovo consiglio direttivo.