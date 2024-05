Energia Italia riceve il premio “L’italia che compete” da Industria Felix

di: Publiredazionale - del 2024-05-28

Il premio “Migliore Grande Impresa per Performance Gestionale e Affidabilità Finanziaria” è stato assegnato questa mattina durante l’iniziativa Industria Felix “L’Italia che compete”, tenutasi presso la Città della Scienza a Napoli.

Energia Italia ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved, con sede legale nella provincia di Trapani”. L’evento, che ha visto la partecipazione delle più importanti realtà imprenditoriali del Paese, è stato un momento di celebrazione per le eccellenze italiane che si distinguono per la gestione aziendale efficace e la solidità finanziaria. La cerimonia è stata introdotta e condotta dalla giornalista e conduttrice del Tg1, Maria Soave.

Il riconoscimento a Energia Italia emerge in seguito ad un’ accurata analisi delle performance delle aziende italiane relativa all’anno fiscale 2022, realizzata da Industria Felix, il Magazine di economia e finanza diretto da Michele Montemurro e distribuito come supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved.

Il premio, ritirato da Dèsirèe Giambelluca (Brand Manager) e Andrea Chiovo (Membro team Legale) non solo celebra i successi di un anno impegnativo, ma pone le basi per un futuro di crescita e innovazione continua. Questo importante traguardo rappresenta un attestato di stima per l’impegno e la dedizione di Energia Italia nel raggiungimento di risultati eccellenti per la sua solida gestione, la sua attenzione all’innovazione e la sua costante ricerca della sostenibilità.

Lo studio realizzato da Industria Felix, il Magazine di economia e finanza diretto da Michele Montemurro e distribuito come supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved è frutto delle inchieste giornalistiche che ogni anno si basano sull’analisi di circa 700.000 società di capitali con sede legale in Italia e ha l’obiettivo di costruire una comunità virtuosa per accrescere il benessere sociale, mettendo in rete le aziende tra di loro.

Durante la giornata sono state premiate complessivamente 141 imprese che si sono distinte per la loro eccellenza gestionale e affidabilità finanziaria. La sessione mattutina è stata dedicata alle aziende con sede legale in Campania, mentre nella sessione pomeridiana sono state riconosciute le eccellenze provenienti da Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia.