Amministrative 2024, Pietro Craparotta: "Castelvetrano merita di più e insieme possiamo raggiungere traguardi importanti"

di: Redazione - del 2024-06-03

Messaggio elettorale del committente, spazio politico autogestito dal candidato arch. Pietro Craparotta, candidato al Consiglio Comunale nella lista del partito "Prima l'Italia" che sostiene la candidatura a sindaco dell'avv. Giovanni Lentini.

"Cari Concittadini, siamo giunti alla conclusione di questa intensa campagna elettorale. Voglio ringraziare tutti Voi per il tempo, l'attenzione e l'interesse che avete manifestato. Abbiamo condiviso idee, discusso progetti e soprattutto abbiamo sognato insieme un futuro migliore per la nostra amata Castelvetrano.

In questi giorni ho ascoltato le vostre storie, preoccupazioni, idee e le vostre speranze. Ho sentito il desiderio di cambiamento, la voglia di riscatto e l'orgoglio di appartenere ad una comunità con una storia e una cultura così ricca. Questo mi ha confermato quanto sia importante il nostro impegno collettivo per costruire una Castelvetrano migliore. Pertanto, da eletto, il mio impegno sarà chiaro e fermo, farò attività di controllo e di proposizione.



Particolare attenzione sarà posta a:

• Assicurare che i servizi pubblici funzionino efficientemente, garantendo pulizia, decoro e condizioni igienico-sanitarie ottimali.

• Proteggere e valorizzare il nostro patrimonio culturale ed ambientale. I nostri tesori naturali e storici, dalle coste al Parco Archeologico, dal campo d’aviazione fino alle riserve naturalistiche.

• Creare opportunità di lavoro e benessere, perché ogni cittadino merita di vivere senza angosce, in maniera dignitosa e nel rispetto delle regole.

• Sensibilizzare la politica regionale, anche se non di competenza del Comune, al fine di rendere la sanità locale un punto di forza, con un ospedale adeguatamente attrezzato e implementato di personale preparato.

Tutto questo potrà essere possibile grazie ad una buona macchina comunale dove le risorse umane vengano adeguatamente motivate in modo meritocratico e soprattutto con il supporto di tutti Noi.

Il Comune non è un'entità autonoma a cui possiamo delegare ogni responsabilità. Il comune siamo Noi e "I sogni di ognuno restano sogni, i sogni di tanti possono diventare realtà.

È giunto il momento di sognare insieme. Il comune è composto da ognuno di noi che abita, lavora e vive qui ed è il frutto delle nostre azioni quotidiane, della nostra partecipazione attiva, della nostra volontà di fare la differenza. Ogni piccolo gesto conta: prendersi cura dei luoghi pubblici, rispettare le regole, partecipare alle iniziative comunitarie. Questo è il vero significato dell'impegno civico. Vi invito a partecipare attivamente a questo cambiamento.

L'8 e il 9 giugno sono date cruciali per il futuro della nostra città. È il momento di fare una scelta coraggiosa, di credere in noi stessi e di puntare sulle nostre risorse.

Castelvetrano merita di più e insieme possiamo raggiungere traguardi importanti. Vi chiedo di votare Giovanni Lentini Sindaco e di scrivere Craparotta nella lista “Prima l’Italia”. Inoltre vi chiedo di sostenere alle Elezioni Europee il mio amico Mimmo Turano, precisando che è l’unico candidato alle Elezioni Europee della provincia di Trapani. Il vostro consenso è fondamentale per continuare a lavorare con determinazione e passione per la rinascita della nostra città. Condividere per cambiare, perché solo uniti possiamo andare lontano. Insieme possiamo fare la differenza.

Castelvetrano ha bisogno di VOI. Sogniamo e realizziamo insieme una città più forte, più giusta e più prospera. Auguro il meglio a tutti Noi ed alla nostra amata terra. Grazie di cuore per il Vostro sostegno".

Pietro Craparotta (Candidato nella lista Prima L’l’Italia)