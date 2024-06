Castelvetrano, mancato pagamento d'indennità, 17 vigili urbani fanno causa. Il comune si oppone

di: Redazione - del 2024-06-04

Il comune di Castelvetrano, dopo delibera della Giunta Municipale ha dato mandato all'avvocato Francesco Vasile a procedere all'opposizione contro il decreto ingiuntivo presentato da 17 vigili urbani che chiedono il mancato pagamento dell'indennità ex art. 13 della L.R. n. 17/1990, maturata in esecuzione del servizio reso nell'interesse della civica Amministrazione risalente all'anno 2016.

Tale richiesta riferita ad un piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 465 del 22 dicembre 2016 e successiva di liquidazione del 24 maggio 2017 ma rimasta priva di effetti. L'ammontare delle somme richieste dai 17 vigili è di circa 50 mila euro.

L'ente si è opposto ritenendo che le somme ingiunte non sono ex lege dovute, tra l'altro specificando che nell'adottare i provvedimenti di competenza, il Dirigente pro tempore, nell'illegittima convinzione di porre rimedio sanante ha inserito in elenco tutto il personale della locale Polizia Municipale senza rispettare quando disposto dall'art. 45 del D. Lgs. 165/2001.