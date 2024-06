Mancata indennità percepita da 18 Vigili Urbani, il legale del Comune: "Le somme non sono ex lege dovute"

di: Redazione - del 2024-06-06

18 Vigili Urbani di Castelvetrano, difesi dall’avvocato Gianni Caracci, fanno causa al Comune di Castelvetrano perché presunti creditori di oltre 50.000 euro per il mancato pagamento di indennità asseritamente maturata per un servizio reso nell’interesse della Civica Amministrazione nell’anno 2016 e in “ esecuzione del piano di miglioramento dei servizi della Polizia municipale, “approvato con delibere di Giunta dello stesso anno, nonché successiva determina dirigenziale e quella successiva di liquidazione rimasta inevasa che era stata richiesta agli stessi Commissari prefettizi.

Intanto a seguito dei decreti ingiuntivi emessi sulla scorta di tali provvedimenti già esecutivi ,il Comune di Castelvetrano, ha dato mandato all'avvocato Francesco Vasile per procedere all'opposizione contro il provvedimento del Giudice del Lavoro di Marsala, presentato dai 18 vigili urbani che chiedono le loro spettanze.

Sarà lo stesso Organo giudicante, a porre fine alla vicenda l'ente si è opposto ritenendo, come afferma l’avvocato Francesco Vasile: ”Che le somme ingiunte non sono ex lege dovute, tra l'altro - specificando- che, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il Dirigente pro tempore, nell'illegittima convinzione di porre rimedio sanante ad una non meglio precisata attività di servizio svolta nel 2016, ha inserito in elenco tutto il personale locale della ha inserito in elenco tutto il personale della locale Polizia Municipale senza specificare l’attività svolta da ciascuno dei ricorrenti, venendo meno - conclude l’avvocato Vasile - ai criteri obiettivi predefiniti dalla contrattazione collettiva, che costituisce la fonte regolatrice del trattamento retributivo accessorio".

Attualmente sotto le direttive del Comandante della Polizia municipale Antonino Ferracane ci sono solo in organico tre funzionari tra cui lo stesso Comandante sei unità a 36 ore settimanali per un totale di 28 vigili, troppo pochi per una città come Castelvetrano e con le due frazioni di Triscina e Marinella, soprattutto dopo i vari pensionamenti.