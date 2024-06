Alunna della “Pardo” Asia Mariotti nuova giovane stella del basket con la Icaro Pink Sciacca

del 2024-05-31

Asia Mariotti, alunna della classe 1^D del plesso Pardo, ha recentemente raggiunto un traguardo notevole nel mondo del basket giovanile. Insieme alle sue compagne della squadra Icaro Pink Sciacca, ha conquistato il campionato esordienti femminili del girone che include le province di Agrigento, Palermo e Trapani. Inoltre, la squadra si è classificata al secondo posto al prestigioso Jamboree Esordienti Femminile Regionale. Asia non è solo una talentuosa giocatrice, ma anche un esempio di dedizione e sacrificio.

Per poter allenarsi con le sue compagne a Sciacca, ha affrontato numerosi spostamenti, dimostrando un'incredibile determinazione. Oltre agli allenamenti con la Icaro Pink, Asia si è anche allenata con i suoi compagni della ASD CFS BASKETLAND di Castelvetrano, sotto la guida di Giuseppe Caponnetto. Nonostante sia l'unica ragazza del team, ha dimostrato una grande capacità di integrarsi e migliorare costantemente.

La vittoria nel campionato e il piazzamento al Jamboree non sono solo risultati sportivi, ma testimonianze di un impegno costante e di una grande passione per il basket. La squadra, guidata dall'allenatore Giovanni Monastero, ha lavorato duramente per raggiungere questi obiettivi, e il contributo di Asia è stato fondamentale. Insieme a lei, altre due talentuose atlete di Salemi e Cammarata hanno reso possibile questa straordinaria impresa.

Lo sport è una scuola di vita, che insegna disciplina, sacrificio e lavoro di squadra. I successi di Asia Mariotti sono il frutto di questi valori e meritano un riconoscimento speciale.