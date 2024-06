Il lettore scrive: "Da due anni chiedo il montaggio dello specchio a Triscina"

di: Redazione - del 2024-06-01

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Pietro Parrino, che racconta alla nostra redazione due anni di richieste e solleciti per la mancanza dello specchio nella via del Mediterraneo a Triscina.

"Da 2 anni consecutivi mi reco dalla polizia municipale di Castelvetrano per denunciare che all'uscita della mia strada per immettermi nella via mediterraneo esisteva nel marciapiede di fronte tale strada lo specchio parabolico ora totalmente assente o distrutto da più di 2 anni.

Il primo anno mi è stato riferito che per mancanza di fondi non si poteva ovviare alla sostituzione dello specchio. Lo scorso anno invece mi hanno riferito dello stato di salute dell'operatore e quindi in assenza nessuno poteva montare lo specchio. Mi ero offerto volontario ma a quanto pare non si può.

Considerate le vicine elezioni ho voluto rendere pubblica la questione che riguarda Triscina sul marciapiede di fronte la strada 24 esattamente il palo che si trova tra la 47 e la 49, grazie di cuore".