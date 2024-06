(VIDEO) "Uno Nessuno 100 Giga", successo di pubblico al Parco di Selinunte. Le interviste ai protagonisti

di: Redazione - del 2024-06-02

La manifestazione "Uno Nessuno 100 Giga" kermesse in giro per la Sicilia, la tappa castelvetranese organizzata al Parco Archeologico di Selinunte, dall'Istituto Lombardo Radice - Pappalardo, fortemente voluta dalla dirigente scolatisca Maria Rosa Barone che ha avuto come tema principale la lotta al bullismo ed al cyber bullismo.

Dalle 20 l'evento ha vissuto momenti di musica e spettacolo con i presentatori, il maestro Maurizio Filardo, direttore artistico della serata, e Sergio Friscia. Poi sul palco l'ingresso di Roberto Lipari. La musica degli Asteria ed il gruppo di Maurizio Filardo con al basso il musicista castelvetranese Peppe Mangiaracina prima dell'arrivo dell'atteso Cristiano Malgioglio.