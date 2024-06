(VIDEO) Salvatore Bascio presenta "Perdente" il suo settimo brano coprodotto da un'eccellente casa discografica milanese

di: Redazione - del 2024-06-08

Salvatore Bascio è un'insegnante poliedrico artista a tutto tondo. Eccellente attore della compagnia teatrale di Castelvetrano Gli amici dell araba fenice”, è giunto alla composizione del suo settimo brano. Perdente il titolo della canzone coprodotta con una grande casa discografica di Milano.

Salvatore Bascio, per gli amici Sasà, è un cantautore siciliano di 34 anni. Inizia a suonare la chitarra da autodidatta all’età di 24 anni e da grande appassionato di musica d'autore inizia a scrivere canzoni. La sua vita è sempre stata alimentata dalla passione per lo sport, la recitazione e la musica, ma soprattutto dai sogni, che non hanno mai smesso di condizionare le sue scelte e i suoi obiettivi.

Le sue canzoni sono il frutto di un mix di emozioni che sente e che prova in tutti i modi a trasmettere. I temi che tratta sono molteplici: dall'amore al rapporto con sé stessi, dal sociale al satirico. Alcuni dei brani sono già online ed è possibile ascoltarli su tutte le piattaforme streaming.

Oggi si ritrova agli albori di un grande progetto discografico, con la speranza e il grande sogno che quelle emozioni a cui tanto tiene siano all'altezza di un mondo che ha sicuramente bisogno di essere amato di più.