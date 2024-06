Salaparuta, Michele Saitta eletto nuovo sindaco

del 2024-06-11

Michele Antonino Saitta è il nuovo sindaco di Salaparuta. Sostenuto dalla lista civica:” Salaparuta Oggi. Saitta sindaco” ha ottenuto 399 voti, con una percentuale pari al 36,71%.

Mentre i suoi rivali Vincenzo Drago e Antonino Cinquemani hanno ottenuto rispettivamente 370 voti e 297 voti. Dunque Saitta ha avuto la meglio sul sindaco uscente Vincenzo Drago per soli 29 preferenze.

Per tanti, a Salaparuta si è concretizzato il famoso detto: ”Tra i due litiganti il terzo gode…”. Nel senso che Drago e Cinquemani (rispettivamente sindaco uscente e presidente del consiglio comunale uscente, alleati nella passata legislatura) non si sono risparmiati in campagna elettorale i “forti e duri colpi”.

A tutto vantaggio, alla fine, di Saitta (consigliere comunale di opposizione nella passata legislatura) che ha vinto seppure con un margine risicato di voti su Drago.

Per Saitta successo anche per la sua lista civica ”Salaparuta Oggi. Saitta Sindaco” che ha ottenuto 395 voti e porterà a sedere tra i banchi del consiglio comunale sette rappresentanti.

“E’stata una competizione molto difficile - rileva il neo sindaco Saitta - per la presenza di tre liste. Ringrazio in prima battuta la mia famiglia, il mio compianto papà deceduto che due giorni prima che morisse mi ha fatto gli auguri. Ringrazio-continua Saitta-tutti quelli che mi hanno votato. In particolare i giovani che si sono avvicinati alla nostra lista contribuendo alla vittoria. Adesso ci mettiamo a lavoro tutti assieme per il bene della nostra comunità”.

Oggi l’adunanza dei due presidenti di seggio, procederà alla proclamazione del sindaco neo eletto Michele Antonino Saitta. Il sindaco uscente Vincenzo Drago accetta con “filosofia” la sconfitta di misura: ”Ci dobbiamo attenere alla volontà popolare - ha esclamato a caldo Drago - Colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori che sono stati tanti. Auguro buon lavoro al neo sindaco Saitta".

Drago nella qualità di candidato a sindaco perdente eserciterà il ruolo di consigliere comunale di opposizione unitamente ad altri due esponenti della sua lista, risultati eletti che sono: Patrizia Santangelo e Giuseppe Palazzolo.

Michele Antonino Saitta, 67 anni, coniugato con due figli, pensionato, in passato (dal 1999 al 2004, dal 2014 al 2019) ha ricoperto la carica di sindaco di Salaparuta. Il neo sindaco Michele Antonino Saitta, all’atto della presentazione della sua candidatura a sindaco, aveva designato come assessori comunali: Gaetano Crapa e Manuela Augello. A giorni dovrà procedere a designare altri due assessori.