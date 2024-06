Boom di ascolti ieri per la maratona elettorale di Cnews e RCV. Interazioni, commenti e oltre 850 persone collegate

di: Redazione - del 2024-06-11

Oltre 700 commenti, 500 like al post, oltre 67 mila visualizzazioni e punte da oltre 850 persone collegate su Castelvetranonews.it. Sono questi alcuni numeri che ha registrato la maratona elettorale organizzata da Castelvetranonews.it e RCV.

La conduzione, curata in regia da Filippo e Grazie Tusa, è stata curata brillantemente da Elio Indelicato, Enzo Carrara e Filippo Siragusa che hanno saputo intrattenere i tantissimi ascoltatori commentando in tempo reale dati, proiezioni e intervistando i vari protagonisti politici. Una organizzazione targata Castelvetranonews.it che ha visto uno staff di oltre 12 persone dislocate in tutte le sezioni elettorali di Castelvetrano e che ha consentito di ottenere in tempo reale dati che sono affluiti sulla piattaforma realizzata ad hoc per le amministrative e commentati a beneficio dell'intera Città.

"In tantissimi ci hanno seguito da tutta Italia e in tutta Castelvetrano. Abbiamo avuto tanti attestati di stima per il lavoro svolto. Un grazie a tutti i nostri collaboratori che, seppur tra tante difficoltà, sono riusciti a farci avere dati corretti e puntuali. Un grazie anche agli sponsor e a RCV e all'amico Filippo Siragusa per il supporto nella lunga conduzione della maratona durata oltre 6 ore".