Vetri in frantumi nel centro storico di Castelvetrano. Danneggiata vetrina

di: Redazione - del 2024-06-10

Ancora atti vandalici nel centro storico di Castelvetrano nella via Mannone e nella via Crispi dove, la scorsa notte, la vetrina di un negozio è stata danneggiata. Indagini in corso per scoprire l'autore dell'insano gesto anche attraverso l'ausilio delle telecamere di videosorveglianze della zona.

C'è molta preoccupazione tra i residenti ed i commercianti del centro storico per questi atti di vandalismo gratuito. Spesso gli autori restano impuniti nonostante l'intervento delle forze dell'ordine sempre impegnate sul territorio a tutela della sicurezza.