Struttura alberghiera di Castelvetrano cerca personale da inserire nell'organico

di: Redazione - del 2024-06-13

La struttura alberghiera “Fratelli Clemente Hotel & Spa” sita a Castelvetrano è alla ricerca di un/a Receptionist da inserire nell’organico.

Attività richieste:

Ricezione e smistamento delle chiamate telefoniche e delle email in arrivo

· Accoglienza dei clienti e degli ospiti

· Gestione delle prenotazioni e delle richieste dei clienti

· Supporto alle attività amministrative dell'azienda

Requisiti:

Esperienza pregressa come Receptionist o in un ruolo simile. Competenze comunicative e interpersonali. Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo Conoscenza fluente della lingua italiana e inglese. Conoscenza basilare dei principali strumenti informatici.



Come candidarsi

Per candidature è possibile inviare il Cv all’indirizzo email [email protected]



Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.