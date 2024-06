(VIDEO) Sequestro di beni ad imprenditore castelvetranese

di: Comunicato Stampa - del 2024-06-14

La Direzione Investigativa Antimafia, ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione emessa dal Tribunale di Trapani, avente ad oggetto beni tutelati da interesse storico, artistico ed archeologico.

Beni appartenenti ad un trafficante internazionale di opere d’arte, già gravato da provvedimento di confisca per numerosi beni nella sua disponibilità, in quanto soggetto indiziato di appartenenza a cosa nostra e in affari anche con la famiglia mafiosa di Castelvetrano (TP).